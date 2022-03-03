Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste

Bugün okullar tatil mi? Mart ayı ile birlikte yurdun birçok bölümünde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesiyle valilikler tarafından tatil haberleri gelmeye başladı. 3 Mart yani bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Bu gelişmelerin ardından kar tatili olan illerin listesi araştırılmaya başlandı. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 3 Mart Perşembe kar tatili olan iller güncel liste...