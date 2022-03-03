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Haberler Galeri Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste

Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste

Bugün okullar tatil mi? Mart ayı ile birlikte yurdun birçok bölümünde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesiyle valilikler tarafından tatil haberleri gelmeye başladı. 3 Mart yani bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Bu gelişmelerin ardından kar tatili olan illerin listesi araştırılmaya başlandı. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 3 Mart Perşembe kar tatili olan iller güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 09:27
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Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste

Kar tatili olan iller hangileri? Birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı illerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Bugün hangi illerde okulların tatil olduğunu merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Mart Perşembe günü bazı illerde okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan iller:

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Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste

DENİZLİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel izinli sayılacak.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03.03.2022 Perşembe günü bir gün süreyle;

Tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, ayrıca tüm kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

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Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste

ISPARTA

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi.

Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste

KÜTAHYA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.