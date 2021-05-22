OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

OGM 2.000 işçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Personel alımları konusunda güncel gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne 2.000 mevsimlik işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...