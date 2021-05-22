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Haberler Galeri OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? Mevsimlik işçi alımı konusunda bekleyiş içinde olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçici 2.000 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru tarihi ve alımların yapılacağı illere çevrildi. Peki, OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:44
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OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

OGM 2.000 işçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Personel alımları konusunda güncel gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne 2.000 mevsimlik işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

OGM 2.000 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz." dedi. Ancak başvuru tarihi henüz açıklanmadı. OGM tarafından ilerleyen günlerde söz konusu ilanın yayımlanması bekleniyor.

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OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2.000 işçi alımı ilanı henüz yayımlanmadığı için başvuru şartları da belli olmadı. İlanın yayımlanması ile birlikte işçi alımı şartlarını da ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.

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OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruların İŞKUR üzerinden alınması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 Aralık ayında gerçekleştirdiği 826 işçi alımı için yayımlanan ilanda başvuru şartları aşağıdaki gibi belirlenmişti. 2.000 işçi alımı konusunda da benzer başvuru şartlarının uygulanması bekleniyor.