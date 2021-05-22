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OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? Mevsimlik işçi alımı konusunda bekleyiş içinde olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçici 2.000 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru tarihi ve alımların yapılacağı illere çevrildi. Peki, OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...