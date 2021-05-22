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Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!
AVM'ler hafta sonu açık mı? Türkiye'de kademeli normalleşme sonrası ilk kesintisiz hafta sonu kısıtlaması başladı. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince gözler AVM'lere çevrildi. AVM'lerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki,bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler hafta sonu çalışacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:59
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