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Haberler Galeri Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!

Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!

AVM'ler hafta sonu açık mı? Türkiye'de kademeli normalleşme sonrası ilk kesintisiz hafta sonu kısıtlaması başladı. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince gözler AVM'lere çevrildi. AVM'lerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki,bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler hafta sonu çalışacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:59
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Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!

Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Tam kapanmanın ardından ilk hafta sonu kısıtlaması başladı. Bazı kısıtlamaların devam etmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de AVM'lerin çalışma saatleri oldu. Peki, bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler hafta sonu çalışacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, AVM'ler hafta sonu kapalı olacak.

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Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!

HAFTA İÇİ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 21 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 846 oldu.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

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Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!

Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, vefat sayısı 45 bin 840 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.