ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sorusu sınava katılan öğrencilerin gündeminde. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Soru ve cevapların erişime açılması ile gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte haberin detayları...