13 Ocak 2023, Cuma
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
7-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Binlerce adayın katılım sağladığı final sınavının soru ve cevapları erişime açılmıştı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:08
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