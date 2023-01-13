13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

7-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Binlerce adayın katılım sağladığı final sınavının soru ve cevapları erişime açılmıştı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:08
  • 1
  • 13
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sorusu sınava katılan öğrencilerin gündeminde. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Soru ve cevapların erişime açılması ile gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 7-8 Ocak gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar genellikle sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Sonuçlar, https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 13
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

  • 4
  • 13
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

  • 5
  • 13
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize 8-9 Nisan 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.