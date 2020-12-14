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Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısı son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık tarihinde toplanan Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiası ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 14.12.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 19:49
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Kabine toplantısı son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı için yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Artan vaka sayılarının devam etmesinin ardından yılbaşında sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalar için detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

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Kabine toplantısı son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Aralık ayı itibariyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri yakın mercekten takip ediliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir" dedi…

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Kabine toplantısı son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN, KISITLAMA 4 GÜN MÜ OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Koca, virüsün bulaştığı kişi sayısının dünyada 69 milyonu bulduğunu hala da artmaya devam ettiğini, 1,5 milyonu aşkın insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Koca şunları söyledi;

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Kabine toplantısı son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri yeni bir tedbir kısıtlamayı daha fazla genişletebilir miyiz, gün sayısını 4 güne çıkarabilir miyiz bunu gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.

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Kabine toplantısı son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK YASAK OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün toplayacağı Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) toplantısında yeni kararların çıkması beklenen 3 ana konu dikkat çekti.

Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak.