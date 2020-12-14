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Kabine toplantısı son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık tarihinde toplanan Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiası ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 19:49
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