Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı için yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Artan vaka sayılarının devam etmesinin ardından yılbaşında sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalar için detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?