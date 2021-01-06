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Haberler Galeri Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bekçi alımı için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Çarşı ve Mahalle bekçi alımı için sınavlara katılım sağlamak isteyen binlerce aday, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Adaylar başvuru tarihi ve şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:03
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılım sağlayacak binlerce aday başvuru ve sınav tarihi hakkında detayları merak ediyor. Kamuya alınacak 100 bin personel için bekçiler ön plana çıkmıştı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. İşte, Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

BEKÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2021 alımı ile ilgili henüz başvuru formu yayımlanmadı. Bekçilik alımında yaşanan son gelişme İstanbul'a alınacak olan bekçilerin sınav tarihi ve sınav giriş belgesine erişim günü belirlendi. 2021 Bekçi alımına yönelik yeni başvuru formu duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN 2021?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'da uygulanacak.

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

• Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.