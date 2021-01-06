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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bekçi alımı için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Çarşı ve Mahalle bekçi alımı için sınavlara katılım sağlamak isteyen binlerce aday, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Adaylar başvuru tarihi ve şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? 2021 yılı için...
Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:03
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