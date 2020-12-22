ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sonuçları için müjdeli haber geldi. 30 Ekim - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları 24 Aralık'ta açıklandı. Sonuçlarını merak eden öğrenciler, ATA AÖF'ün resmi internet adresine akın ediyor. Sınav hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, obs.atauni.edu.tr sayfası ile ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Atatürk Üniversitesi AÖF vize sonuçları sorgulama sayfası...