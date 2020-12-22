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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı... obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı... ATA AÖF vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ATA AÖF online vize sınavına katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. Üniversite tarafından yapılan açıklama ile sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından OBS sayfasında yoğunluktan kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı... Giriş Tarihi: 22.12.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 11:11
ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sonuçları için müjdeli haber geldi. 30 Ekim - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları 24 Aralık'ta açıklandı. Sonuçlarını merak eden öğrenciler, ATA AÖF'ün resmi internet adresine akın ediyor. Sınav hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, obs.atauni.edu.tr sayfası ile ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Atatürk Üniversitesi AÖF vize sonuçları sorgulama sayfası...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF vize sSınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar, üniversitenin obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN... ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularına bakabilecekler.
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Final sınavı: 04-15 Ocak 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.
Bütünleme sınavı: 08- 19 Şubat 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.
ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.