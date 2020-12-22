Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacağı ifade edilerek, bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli olduğu aktarıldı. Bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Bugüne kadar sınav yapılmamış olması durumunda ise 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında gerekli tedbirler alınarak, ilgili derslerden sadece bir sınavın okul ortamında yüz yüze yapılacağı açıklanan yazıda, ayrıca bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.