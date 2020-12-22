Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Sınavlar ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, liselerde sınavlar nasıl olacak? Resmen açıklandı MEB son dakika: Sınavlar ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, liselerde sınavlar nasıl olacak? Resmen açıklandı Son dakika... Sınavlar ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderilmişti. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacağı ifade edilmişti. Bu gelişmelerin ardından sınavların detayları araştırılmaya başlandı. Peki, sınavlar ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, liselerde sınavlar nasıl olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.12.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 11:59
Son dakika... Sınavlar ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler yeniden uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Yarıyıl tatili için gün sayan öğrenciler şimdi de sınavların hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlar hakkında merak edilen detaylar açıklandı. Peki, sınavlar ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, liselerde sınavlar nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR NASIL OLACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.
İşte sınav hakkında tüm detaylar:
Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacağı ifade edilerek, bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli olduğu aktarıldı. Bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesinin sağlanacağı kaydedildi.
Bugüne kadar sınav yapılmamış olması durumunda ise 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında gerekli tedbirler alınarak, ilgili derslerden sadece bir sınavın okul ortamında yüz yüze yapılacağı açıklanan yazıda, ayrıca bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.
Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrencilerin, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacağı ifade edilen yazıda, salgından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrencilerin, okulun planlaması dahilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacağı bildirildi. Bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem puanlarına ilişkin iş ve işlemlerinin, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceği kaydedildi.
Yazıda ayrıca, salgın dışında herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun öğrencilerin de yönetmelik hükümleri çerçevesinde 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında sınava alınacağı açıklandı.
Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacağı ve sınav tarihlerine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verileceği bildirildi.
Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında bir ders saati süre verilerek gerçekleştirileceği ve sınav sorularının bu süreye uygun olarak hazırlanacağı belirtilen yazıda, bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabileceği kaydedildi.