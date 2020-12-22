Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta

Açıköğretim sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖF ve ATA AÖF vize sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Katıldıkları sınavlardan ne sonuç aldığını merak eden öğrenciler, açıköğretim fakülterlerinden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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