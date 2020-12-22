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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta Açıköğretim sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖF ve ATA AÖF vize sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Katıldıkları sınavlardan ne sonuç aldığını merak eden öğrenciler, açıköğretim fakülterlerinden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 10:58
AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından gerçekleştirilen vize sınavları sona erdi. ATA AÖF'ün vize sınavı 11 Aralık'ta, AÜ AÖF'ün sınavı ise 21 Aralık'ta tamamlandı. Sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2020 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
31 Ekim - 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.
SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN... AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
21 Aralık'ta sona eren AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularına bakabilecekler.
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Final sınavı: 04-15 Ocak 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.
Bütünleme sınavı: 08- 19 Şubat 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.