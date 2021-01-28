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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri O tarih işaret edildi! Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak? Genelge... O tarih işaret edildi! Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak? Genelge...
Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Uzun süredir kapalı olan mekanların yeniden ne zaman açılacağı sorgulanmaya başladı. Başkan Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Bilim Kurulu toplantısında ise kafaları karıştıran açıklama geldi. işte, Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak? Genelge...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 20:14 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 20:14
Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı sorusu yeniden akıllara geliyor. Ayrıca uzun süredir kapalı olan ve paket servis olarak hizmet veren kafelerin açılacağı tarih gündemin ilk sırasında yer alıyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEKANLAR 1-15 MART'TA MI AÇILACAK?
Kafe, lokanta ve restoranların açılacağı tarih hakkında henüz açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 15 Mart tarihi işaret edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
KAFELERE, LOKANTALARA VE RESTORANLAR DESTEK ÖDEMESİ!
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını son dakika olarak bildirdi. Buna göre, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020'de önceki yıla göre cirosu 50 ve üzeri azalan işletmelere destek ödemesi yapılacak. Ciro kaybının yüzde 3'ünü devlet karşılayacak. Ciro kaybı destek ödemesi 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek.
Erdoğan
"Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi. KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?
Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.