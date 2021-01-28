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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB 500 bin tablet başvuru: Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Ocak ayı sonunda... MEB 500 bin tablet başvuru: Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Ocak ayı sonunda...
Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından öğrenciler uzaktan eğitim modeline geçiş yaptı. Öğrenciler bu süreçte EBA TV üzerinden eğitimlerini almayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere tablet yardımında bulunarak öğrencilerin sorunsuz şekilde eğitimine devam etmelerini sağlıyor. Tablet ve bilgisayar yardımından yararlanmak isteyenler ise başvurularını nereden, nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. İşte, ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Ocak ayı sonunda...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 20:49 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 20:49
Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar yardımı sürüyor. 9 ilde toplam 86 bin adet tablet dağıtılacak olduğuna dair dikkat çeken bakan Selçuk; hedef ve planlara çok yakın olduklarını dile getirdi. Veliler ve öğrenciler Ocak ayının son gününde tablet ve bilgisayar başvuruları için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Ocak ayı sonunda...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜCRETSİZ 100 BİN ADET TABLET DAĞITIMI YAPILACAK…
Milli eğitim bakanlığı okul yönetimleri ile il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile beraber tablet dağıtımlarının olacağı yönünde dikkatleri çekiyor. MEB bakanı Ziya Selçuk Ocak ayı sonuna kadar ortalama olarak 500 bin tablet öğrencilere dağıtımlarının yapılacak olduğunu dile getirdi. Tablet bilgisayar sayısı 400 bine kadar artış gösterdi. 31 Ocak tarihine kadar ortalama olarak 8 günlük süreç içerisinde 100 bin tablet daha çok ihtiyacı olan öğrenciler için ulaşımları olacak.
TABLET BAŞVURULARI NASIL OLACAK?
Milli eğitim bakanlığı 100 binlik dağıtımda olan önceki süreçlerindeki nasıl bir yol izlendiyse benzer bir şekilde tablet dağıtımları söz konusu olacak. İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için tespit edilmesinin ardından bizzat dağıtım süreçleri gözden geçirilecek. Dağıtımlar başvuru kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak.
TABLET NEDİR?
Tablet yani tablet bilgisayar gibi bir işletim sistemine, dokunmatik ekrana sahip mobil cihazlardır. Parmak ve kalem ile kullanılabilirler. Fare ve klavye ile donatılabilirler. Ekran boyutu 7 inç ve üzeridir.
iOS, Android ve Windows işletim sistemleri tabletlerde bulunan işletim sistemleridir.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.