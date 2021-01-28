MEB 500 bin tablet başvuru: Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Ocak ayı sonunda...

ÜCRETSİZ 100 BİN ADET TABLET DAĞITIMI YAPILACAK…

Milli eğitim bakanlığı okul yönetimleri ile il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile beraber tablet dağıtımlarının olacağı yönünde dikkatleri çekiyor. MEB bakanı Ziya Selçuk Ocak ayı sonuna kadar ortalama olarak 500 bin tablet öğrencilere dağıtımlarının yapılacak olduğunu dile getirdi. Tablet bilgisayar sayısı 400 bine kadar artış gösterdi. 31 Ocak tarihine kadar ortalama olarak 8 günlük süreç içerisinde 100 bin tablet daha çok ihtiyacı olan öğrenciler için ulaşımları olacak.