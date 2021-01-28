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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Ağzından kaçırdı beklenen tarih" Hafta sonu ve hafta içi yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü... "Ağzından kaçırdı beklenen tarih" Hafta sonu ve hafta içi yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü...
Hafta sonu ve hafta içi yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında vaka sayılarında belirgin düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, hafta sonu ve hafta içi yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 18:14
Hafta sonu ve hafta içi yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş vaka sayılarının düşmesinin ardından kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İşte, hafta sonu ve hafta içi yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK? KISITLAMALAR...
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı dahil tüm kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor.Başkan Erdoğan, salgının seyrine göre kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirdi. İlerleye günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bu konu yeniden gündeme gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz.
Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yılın ikinci Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklamasının ardından Kabine toplantısının tarihi araştırılmaya başlandı. Ancak, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yapılması beklenen toplantının tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.