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O şehir sessizliğe büründü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, kentin en işlek caddeleri de büyük oranda sessizliğe büründü. Evde kal çağrılarına uyan Mersinliler, vaka sayısının da az olmasını sağladı. Şu anda büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda olan Mersin'de bir kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:53
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O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il
O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il

Çividen-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'de birçok tedbir alınırken, insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

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O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il
O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, polisler sürekli devriye atıyor.

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O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il
O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il

Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor.

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O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il
O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il

Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden çok yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı.

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O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il
O şehir sessizliğe bütündü! İşte en az corona virüs vakasına sahip il

İnsanların en işlek kullandığı İstiklal, Atatürk, Silifke ve Kuvayi Milliye caddeleri ile Kushimato ve Alanya sokaklarında da insan yoğunluğu ciddi oranda azalırken, birçok esnaf da dükkanını açmamaya başladı.