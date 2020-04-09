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Haberler Galeri Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Türkiye'de vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? 11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. DSÖ tarafından pandemi olarak lan adilen koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri Sağlık Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayısı verileri belli oldu. Peki, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte 9 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu ve canlı Türkiye haritası...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:20
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Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Canlı koronavirüs Türkiye haritası yayımlandı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısı belli oldu. Türkiye'de test sayıları her geçen gün artarak devam ediyor. Corona virüsü kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 8 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti. Peki, Türkiye il il vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 9 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

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Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 8 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 38 bin 226 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 812 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı bin 492, toplam entube hasta sayısı 995 olarak açıklanırken, 1846 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

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KamuAjans
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Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

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Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI