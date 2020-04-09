Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Canlı koronavirüs Türkiye haritası yayımlandı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısı belli oldu. Türkiye'de test sayıları her geçen gün artarak devam ediyor. Corona virüsü kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 8 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti. Peki, Türkiye il il vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 9 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...