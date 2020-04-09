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Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
Türkiye'de vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? 11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. DSÖ tarafından pandemi olarak lan adilen koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri Sağlık Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayısı verileri belli oldu. Peki, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte 9 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu ve canlı Türkiye haritası...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:12Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:20