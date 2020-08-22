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Haberler Galeri O illere yaşayanlar dikkat! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler?

O illere yaşayanlar dikkat! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler alınıyor. Risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alınmaya başlandı. Valilikler tarafından il bazında yeni kararlar peş peşe açıklanmaya başlandı. Yeni kararların açıklanmasının ardından hangi illerde kısıtlama olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 15:30
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O illere yaşayanlar dikkat! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kontrollü normal hayata geçiş ile kısıtlamalar kaldırılmıştı. Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında görülen artış sonrası bazı illerde yeni tedbirler alınmaya başlandı. 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi. Peki, 65 yaş üstü yasakları neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O illere yaşayanlar dikkat! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler?

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Çanakkale, İzmir, Bolu, Tunceli, Kocaeli, Balıkesir, Niğde, Konya, Giresun, Kilis, Gümüşhane, Denizli, Tekirdağ, Çankırı ve Kars, Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya ve Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar uygulanıyor.

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O illere yaşayanlar dikkat! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler?

ÇANAKKALE: Çanakkale'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

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O illere yaşayanlar dikkat! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler?

"İçişleri Bakanlığı'nın 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgesi gereği; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın (hastane/muayene randevusu olanlar hariç) 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, 65 yaş de üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; düğün, nikâh, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye vb. etkinliklere (1.derece yakınlar hariç) katılmasının yasaklanmasına karar verildi."
Kararda ayrıca, sokak düğünleri süresi için ise köy- sokak düğünlerinde; en geç 23:30'da bitmek üzere, düğün süresinin azami 2 (iki) saat olarak belirlenmesine, 24.06.2020 tarih 6K sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereği; düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken kolluk kuvvetleri tarafından alınan taahhütnamede mutlaka saat aralığının belirtilmesine karar verildi.

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O illere yaşayanlar dikkat! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler?

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN HANGİ YASAKLAR UYGULANIYOR?

ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.