ANA SAYFA
O illere yaşayanlar dikkat! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler alınıyor. Risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alınmaya başlandı. Valilikler tarafından il bazında yeni kararlar peş peşe açıklanmaya başlandı. Yeni kararların açıklanmasının ardından hangi illerde kısıtlama olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 2020 Ağustos 65 yaş üstü yasakları neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.08.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 15:30
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20