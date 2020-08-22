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Haberler Galeri AÖL'den 3. dönem açıklaması! 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı?

AÖL'den 3. dönem açıklaması! 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı?

AÖL 3. dönem sınavı olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci 3. dönem sınavına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 3. dönem sınavı ile ilgili karar alındı. AÖL tarafından yapılan açıklama ile 3. dönem sınavının detayları belli oldu. Peki, 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 13:34
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AÖL'den 3. dönem açıklaması! 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2020 AÖL 2. dönem sınavı 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. 21 Ağustos'ta bu sınavın sonuçları erişime açıldı. Sonuçların erişime açılmasının ardından 3. dönem sınavına dair detaylar araştırılmaya başlandı. AÖL 3. dönem sınavına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL'den 3. dönem açıklaması! 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

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AÖL'den 3. dönem açıklaması! 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

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AÖL'den 3. dönem açıklaması! 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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AÖL'den 3. dönem açıklaması! 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı?

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.