AÖL'den 3. dönem açıklaması! 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı?

AÖL 3. dönem sınavı olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci 3. dönem sınavına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 3. dönem sınavı ile ilgili karar alındı. AÖL tarafından yapılan açıklama ile 3. dönem sınavının detayları belli oldu. Peki, 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme olacak mı? Açık lise 3. dönem sınavı var mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 13:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL