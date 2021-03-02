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Haberler Galeri Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri...

Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri...

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar alındı. Başkan Erdoğan, 'yerinde karar' uygulaması ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bu gelişmelerin ardından gözler bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri değişti mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 21:27
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Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri...

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Kontrollü normalleşme süreci il bazında vaka sayılarına göre belirlendi. Buna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli listede yer alan iller için bazı kararlar alındı. Bu süreçte en çok merak edilen konular arasında ise hafta sonu kısıtlaması yer aldı. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri değişti mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri...

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI? 6-7 MART'TA...

Yeni normalleşme sürecine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek.

Buna göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri...

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri...

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri...

KAFE VE RESTORANLAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.

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