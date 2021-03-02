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Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri...
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar alındı. Başkan Erdoğan, 'yerinde karar' uygulaması ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bu gelişmelerin ardından gözler bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama günleri değişti mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 21:27
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