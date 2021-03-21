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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi

Meteoroloji son dakika uyardı. 9 il listede yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geçilen son dakika bilgilerine göre; Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Erzurum'da yarın sabahtan itibaren fırtına etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, uyarıda bulunan 9 il listesi...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 17:56
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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi

9 il listede yer alıyor... Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi riskleri bulunuyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi risklerinin bulunduğu illlerin listesi...

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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi

"TAM FIRTINA"

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise , Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.

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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada da, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey ilçeleri Pazaryolu, İspir, Tortum ve Uzundere'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.