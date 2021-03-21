Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi

9 il listede yer alıyor... Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi riskleri bulunuyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi risklerinin bulunduğu illlerin listesi...