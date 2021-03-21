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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
Meteoroloji son dakika uyardı. 9 il listede yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geçilen son dakika bilgilerine göre; Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Erzurum'da yarın sabahtan itibaren fırtına etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, uyarıda bulunan 9 il listesi...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 17:56
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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi
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Meteoroloji son dakika uyardı! 9 il listede yer alıyor! Çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi