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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "O iller için dikkat" Hafta içi ve sonu yasakları için flaş gelişme! Ramazan Bayramı'nda tam kapanma... "O iller için dikkat" Hafta içi ve sonu yasakları için flaş gelişme! Ramazan Bayramı'nda tam kapanma...
Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Ancak son dönemde günlük vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Koronavirüste tam kapanma olacağı iddiası geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Şimdi gözler bu hafta toplanacak Kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi. İşte, tam kapanma hakkında yapılan açıklamalar...
Giriş Tarihi: 28.03.2021 20:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 20:15
Hafta içi ve sonu yasakları için flaş gelişme! Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı merak ediliyor. Salgın sürecinde hergün açıklanan günlük vaka sayılarında artış yaşanıyor. Yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor. İki haftada bir toplanan kabine, pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir kez daha bir araya gelecek. Şimdi gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Konu hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemler gündeme geldi. Kabine toplantısının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak.
Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.
RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?
Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağı, nasıl bir önlem alınacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Bu konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz sene Ramazan ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti.