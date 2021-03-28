"O iller için dikkat" Hafta içi ve sonu yasakları için flaş gelişme! Ramazan Bayramı'nda tam kapanma...

Hafta içi ve sonu yasakları için flaş gelişme! Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı merak ediliyor. Salgın sürecinde hergün açıklanan günlük vaka sayılarında artış yaşanıyor. Yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor. İki haftada bir toplanan kabine, pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir kez daha bir araya gelecek. Şimdi gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Konu hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.