28 Mart korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.