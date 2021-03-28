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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 28 Mart korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? 28 Mart korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
28 Mart Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 28.03.2021 20:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 20:36
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Günlük vaka sayısı son dakika olarak açıklandı.
27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1281 oldu.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.