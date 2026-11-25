Adana'da temizlik ürünleri satılan iş yerinde başından tabancayla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Nurmuhammed Musaoğlu (15), son yolculuğuna uğurlandı.

İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerine motosikletle gelen iki kişiden A.E. (17), içeri girerek kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu.

Nurmuhammed'in vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, motosiklette kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü.