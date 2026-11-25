Nurmuhammed'e yürek yakan veda! Babası öperek son yolculuğuna uğurladı
Adana'nın Seyhan ilçesinde temizlik ürünleri satılan iş yerinde başından tabancayla vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen Nurmuhammed'i babası Ercüment Musaoğlu öperek son yolculuğuna uğurladı. İşte yürek yakan anlar...
Adana'da temizlik ürünleri satılan iş yerinde başından tabancayla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Nurmuhammed Musaoğlu (15), son yolculuğuna uğurlandı.
İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerine motosikletle gelen iki kişiden A.E. (17), içeri girerek kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu.
Nurmuhammed'in vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, motosiklette kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü.
SALDIRI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin istikametine gittiği belirlenen A.E.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İKİ SUÇ ÇETESİNE OPERASYON: 29 TUTUKLAMA
Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "Kurşunlar" ve "Aylar" adlı suç çetelerine yönelik operasyon düzenleyerek toplam 65 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Nurmuhammed Musaoğlu'na yönelik silahlı saldırının azmettiricileri arasında olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla, 22'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
BABASI ÖPEREK SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Nurmuhammed'in cenazesi, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'na getirildi. Musaoğlu için burada cenaze namazı kılındı. Namazın ardından baba Ercüment Musaoğlu, oğlunu öperek son yolculuğuna uğurladı.
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