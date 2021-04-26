Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

HANGİ İŞ YERLERİ YASAKTAN MUAF OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni yasak kararları ile ilgili genelge henüz yayımlanmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından genelgenin ilerleyen saatlerde yayımlanması bekleniyor. Tam kapanma uygulaması kapsamında muaf olacak iş yerleri genelge ile belli olacak.

Kısmi kapanma kapsamında ise muaf olan iş yerleri şu şekildeydi: