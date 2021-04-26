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Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma uygulaması kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler iş yerlerine çevrildi. İş yerlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

Giriş Tarihi: 26.04.2021 21:07 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:07
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Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayının ilk iki haftası uygulanan kısmi kapanma sürecinin tamamlanması ile birlikte gözler tam kapanmaya çevrildi. 3 haftalık tam kapanma sürecine geçilecek olmasının ardından gözler iş yerlerine çevrildi. İşte, noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

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Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

İŞ YERLERİ KAPANDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma uygulaması kapsamında iş yerleri ile ilgili şöyle dedi:

"İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir."

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Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

HANGİ İŞ YERLERİ YASAKTAN MUAF OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni yasak kararları ile ilgili genelge henüz yayımlanmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından genelgenin ilerleyen saatlerde yayımlanması bekleniyor. Tam kapanma uygulaması kapsamında muaf olacak iş yerleri genelge ile belli olacak.

Kısmi kapanma kapsamında ise muaf olan iş yerleri şu şekildeydi:

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Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

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Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,