ANA SAYFA
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma uygulaması kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler iş yerlerine çevrildi. İş yerlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 21:07 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:07
- 1
- 9
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
- 2
- 9
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
- 3
- 9
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
- 4
- 9
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
- 5
- 9
Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?