Normalleşme takvimi belli oldu mu? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahretti Koca dünkü vaka sayıları hakkında yaptığı son açıklamada, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." dedi. Gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu? 2021 kısıtlamalar ne zaman bitecek? 15 Mart'ta hafta sonu yasakları kalkacak mı? İşte son gelişmeler...