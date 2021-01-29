Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme takvimi belli oldu mu? 2021 kısıtlamalar ne zaman bitecek? 15 Mart'ta hafta sonu yasakları kalkacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu? 2021 kısıtlamalar ne zaman bitecek? 15 Mart'ta hafta sonu yasakları kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşanmasının ardından gözler kısıtlamaların biteceği tarihe çevrildi. Sosyal medyada 15 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların kalkacağı iddia edildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu? 2021 kısıtlamalar ne zaman bitecek? 15 Mart'ta hafta sonu yasakları kalkacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 29.01.2021 15:15
Normalleşme takvimi belli oldu mu? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahretti Koca dünkü vaka sayıları hakkında yaptığı son açıklamada,
"Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." dedi. Gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu? 2021 kısıtlamalar ne zaman bitecek? 15 Mart'ta hafta sonu yasakları kalkacak mı? İşte son gelişmeler... GALERİ DEVAM EDİYOR NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
81 il genelinde tedbir amaçlı bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısında düşüşte büyük rol oynayan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği konusunda araştırmalar sürüyor. Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme süreci ile ilgili yeni karar Kabine Toplantısı'nda alınacak. Önümüzdeki hafta içi gerçekleştirilmesi beklenen toplantının ardından kısıtlamalar ile ilgili hangi kararın alınacağı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN 'VAKA SAYISI' AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek,
"Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün (28 Ocak) tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." KISITLAMALAR 15 MART'TA MI KALKACAK?
Hafta içi ve hafta sonu yasakları dahil mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklamaları takip etmekte fayda var. Kabine Toplantısı sonrası neler değişebilir?
İşte öngörülen normalleşme süreci:
* Koronavirüs salgınının son durumuna göre, kısıtlamaların esnetilmesi öngörülüyor.
* İlk olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi bekleniyor. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştirilmesi tahminler arasında.