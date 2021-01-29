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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Beklenen açıklama: Kafeler ne zaman açılacak? 15 Mart'ta lokantalar, restoranlar, kahvehaneler açılacak mı? Beklenen açıklama: Kafeler ne zaman açılacak? 15 Mart'ta lokantalar, restoranlar, kahvehaneler açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak? 20 Kasım 2020 tarihinde 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti vermeye başlayan kafe, lokanta ve restoranların hangi tarihte normale döneceği merak ediliyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, son günlerde kafe ve lokanta ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak? 15 Mart'ta lokantalar, restoranlar, kahvehaneler açılacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.01.2021 16:00
Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı genelge ile 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren kafe, restoran ve lokantalar 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet vermeye başlamıştı. Bu işletmelerin sahipleri ve vatandaşlar, kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Bu mekanlar ile ilgili bazı iddialar konuşulmaya başlandı. Peki, kafeler ne zaman açılacak? 15 Mart'ta lokantalar, restoranlar, kahvehaneler açılacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta ve restoranların hangi tarihte açılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu mekanların 15 Mart'tan sonra tedbirlere uyarak açılabileceği konuşuluyor. Ancak, kafeler ile ilgili karar Kabine Toplantısı'nda alınacak. Toplantı sonrası normalleşme takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN VAKA SAYILARINA İLİŞKİN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ocak tarihinde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek,
"Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." uyarısında bulundu. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara ilişkin soruyu da cevaplayan Erdoğan, "
Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir." açıklamasını yaptı.