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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? Son durum... MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? Son durum... Son dakika... Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Geçen hafta köy okullarının yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflara çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından binlerce öğrenci yüz yüze eğitim takvimini araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.02.2021 15:58
Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitimlerine devam eden öğrenciler yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Köy okullarının yüz yüze eğitime başlamasının ardından diğer sınıfların hangi tarihte açılacağı merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, okullarda yüz yüze eğitim daha önce planlandığı gibi devam edecek. Şu anda erteleme ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
İLKOKUL, 8. VE 12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İlkokullar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak.
Tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.
ORTAOKUL 5, 6 VE 7. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Salgının seyrine göre bu sınıfların yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili ilerleyen günlerde karar verilecek.
LİSELER NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK?
Liseler yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.