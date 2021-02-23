Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitimlerine devam eden öğrenciler yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Köy okullarının yüz yüze eğitime başlamasının ardından diğer sınıfların hangi tarihte açılacağı merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...