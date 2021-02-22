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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme sürecinde detaylar belli oluyor Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kısıtlamalar... Normalleşme sürecinde detaylar belli oluyor Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kısıtlamalar... Normalleşme sürecine geçişte görüşmelerin yapılacağı Bilim Kurulu Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaş Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamaları bekliyor. Mart ayında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklamasının yapılmasının ardından alınaak kararların belirlenmesinde büyük rol oynayacak Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 22.02.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 12:35
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Mart ayında il bazında başlayacak olan normalleşme sürecine ilişkin detayların görüşüleceği Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Ancak toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek toplantının tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
HAFTA İÇİ YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta içi saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona eriyor. Bu kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Yapılan açıklamalara göre, kısıtlamalar il bazında kademeli olarak kaldırılacak. Vaka sayılarının düşük olduğu illerde kalkacak kısıtlamalar hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre, cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00'te sona eriyor. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı da il bazında kademeli olarak kaldırılacak. Ancak henüz hangi illerde bu kısıtlamaların kalkacağı henüz belli olmadı.
KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı'nın ardından il bazında açılacak mekanların duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşme süreci ile birlikte açılması beklenen restoran ve kafelerde içeriye girişte HES kodu, çalışanlardan PCR testi istenebileceğini, süre kısıtlaması uygulanabileceğini söyledi. İlhan, bu arada kapıda yemek için sıra oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.