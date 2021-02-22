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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Normal inşaattan 3 kat hızlı ilerliyor! İzmir'de yatay mimari dönemi! Dikkat çeken Rıza Bey Apartmanı detayı Normal inşaattan 3 kat hızlı ilerliyor! İzmir'de yatay mimari dönemi! Dikkat çeken Rıza Bey Apartmanı detayı İzmir 30 Ekim 2020'de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. 117 vatandaşımız hayatını kaybederken onlarca bina da hasar gördü. Depremin açtığı yaraları sarmak için devreye giren hükümet, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattı. Bin 841 konut için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Ayrıca depremin simgesi olan Rıza Bey Apartmanı yeşil olarak kalacak. Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 11:37
Hükümet, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaraları jet hızıyla sarıyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı'da çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında depremin simge yapısı haline gelen Rızabey Apartmanı'nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan 7 proje alanında inşaat çalışmalarına başlıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen ve yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilecek 1.444 konut ile 208 dükkân ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek.
Konutlar için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Ayrıca rezerv alanda inşa edilecek 397 konutun da temeli bugün atılacak.
8 BİN KONUTLUK KENT Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İzmir'de bir araya geldiğimiz toplantıda, yatırım değeri 800 milyon TL olan 1.841 konutluk ilk etap deprem dönüşümünün temel atmayla başlayacağını söyledi.