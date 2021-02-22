Normal inşaattan 3 kat hızlı ilerliyor! İzmir'de yatay mimari dönemi! Dikkat çeken Rıza Bey Apartmanı detayı

İzmir 30 Ekim 2020'de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. 117 vatandaşımız hayatını kaybederken onlarca bina da hasar gördü. Depremin açtığı yaraları sarmak için devreye giren hükümet, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattı. Bin 841 konut için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Ayrıca depremin simgesi olan Rıza Bey Apartmanı yeşil olarak kalacak.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 11:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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