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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik açıklama: Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Türkiye'de 17 ilde mutasyonlu virüs hangi illerde, nerede? Kritik açıklama: Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Türkiye'de 17 ilde mutasyonlu virüs hangi illerde, nerede? Son dakika... Mutasyonlu virüs hangi illerde? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 17 ilde mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı. Mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128 olduğu bildirildi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, mutasyonlu virüsün nerede görüldüğü oldu. Konu hakkında son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? 17 ilde mutasyonlu virüs nerede? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:43
Mutasyonlu virüs hangi illede görüldü? Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 şehirde toplam 128 vatandaşımızda mutasyonlu virüs görüldüğünü duyurdu. Bu gelişmelerin ardından mutasyonlu virüsün nerede görüldüğü merak edilmeye başlandı. Peki, mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Türkiye'de 17 ilde mutasyonlu virüs hangi illerde, nerede? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Hemen şunu belirtelim ki, mutasyonlu virüsün hangi illerde görüldüğü henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin,
"Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini paylaştı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Bakan Koca,
"Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini verdi.
Virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydeden Koca,
"Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.