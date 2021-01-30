Kritik açıklama: Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Türkiye'de 17 ilde mutasyonlu virüs hangi illerde, nerede?

Son dakika... Mutasyonlu virüs hangi illerde? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 17 ilde mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı. Mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128 olduğu bildirildi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, mutasyonlu virüsün nerede görüldüğü oldu. Konu hakkında son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? 17 ilde mutasyonlu virüs nerede? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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