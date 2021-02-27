Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. Bunlardan biri de bazı mekanların çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Marketler ise açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gitti. Hafta sonu ise bu saatler hafta içine göre değişiklik gösteriyor. Peki, hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...