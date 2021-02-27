HaberlerGaleriMarketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...
Marketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...
Hafta sonu marketler kaça kadar açık olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek hafta sonu kısıtlaması ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Market alışverişi yapacak vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı ise konu hakkında detayları açıkladı. Peki, hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.02.2021 09:32Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 09:52