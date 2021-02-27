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Haberler Galeri Marketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Marketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Hafta sonu marketler kaça kadar açık olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek hafta sonu kısıtlaması ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Market alışverişi yapacak vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı ise konu hakkında detayları açıkladı. Peki, hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.02.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 09:52
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Marketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. Bunlardan biri de bazı mekanların çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Marketler ise açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gitti. Hafta sonu ise bu saatler hafta içine göre değişiklik gösteriyor. Peki, hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve çiçekçiler, cumartesi ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Marketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...

LOKANTA VE RESTORANLAR ÇALIŞIYOR MU?

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

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Marketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...

EN YAKIN YERE GİDİLEBİLECEK

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Vergi borçlarını ödemek isteyenler de borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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Marketlere kısıtlama düzenlemesi! Hafta sonu marketler ne zaman, saat kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros...

KOVİD-19 VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

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