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Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kapalı olan kafe ve restoranların açılış tarihleri için araştırmalar hız kazandı. İşletmeler zorlu süreçte paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın bugün Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Mekanlar için 45 dakika formülü ise masada yer alan konular arasında bulunuyor. İşte, kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

Giriş Tarihi: 17.02.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 16:08
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mekanların 45 dakika ve yüzde 30 kapasite ile müşteri alması için detayların toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında aldıkları kararları duyuracaklarını açıkladı. Kafe ve restoranlar günün belirli saatlerinde gel al ve paket servis şeklinde hizmet veriyor. Mekanların yeniden açılmasına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

KAFELERLE İLGİLİ GELİŞMELER...

Kafelerin, mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor.Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak)Dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için kafe ve restoranlarda müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafelerin ve restoranların açılış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de aldığımız kararları millete seslenişte açıklayacağız.' dedi.

Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun gündeme gelmesi bekleniliyor. Kabine Toplantısı bugün saat 15:30'da başlayacak.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

KAPASİTEYE % 30 SINIRI

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?

KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;