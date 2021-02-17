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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kapalı olan kafe ve restoranların açılış tarihleri için araştırmalar hız kazandı. İşletmeler zorlu süreçte paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın bugün Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Mekanlar için 45 dakika formülü ise masada yer alan konular arasında bulunuyor. İşte, kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
Giriş Tarihi: 17.02.2021 16:08Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 16:08
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 1-15 Mart tarihlerinde açılacak mı?