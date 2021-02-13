Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Milyonlarca vatandaş koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirlerin hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Kısıtlamalar sayesinde hasta sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Aşılama sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar, normalleşmeye geçiş sürecini araştırmaya başladı. Peki, normalleşme 15 Şubat'ta mı başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak dilenlerden biri de normalleşme sürecinin başlayacağı tarih oldu. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

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