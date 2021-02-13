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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme 15 Şubat'ta mı başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı... Normalleşme 15 Şubat'ta mı başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
Normalleşme ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle geçen sene bazı tedbirler uygulanmaya başlandı. Bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulurken, bazı mekanlara ise saat sınırlaması getirilmişti. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Aşılama sürecinin ardından gözler normalleşmenin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, normalleşme 15 Şubat'ta mı başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte son gelişmeler....
Giriş Tarihi: 13.02.2021 15:45
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Milyonlarca vatandaş koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirlerin hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Kısıtlamalar sayesinde hasta sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Aşılama sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar, normalleşmeye geçiş sürecini araştırmaya başladı. Peki, normalleşme 15 Şubat'ta mı başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak dilenlerden biri de normalleşme sürecinin başlayacağı tarih oldu. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
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GALERİ DEVAM EDİYOR NORMALLEŞME 15 ŞUBAT'TA MI BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecinin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Böylelikle 15 Şubat dahil belirlenen gün ve saatlerde uygulanan kısıtlamalar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Kısıtlamaların esnetilmesi ya da yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.
HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?
Hafta içi saat 21.00'de, hafta sonu ise kesintisiz gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamalar devam edecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasaklarının da biteceği tarih konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafe ve lokantalar da dahil Türkiye'de uygulanan kısıtlamalar ile ilgili Bilim Kurulu'nun çalışma yaptığını, önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içinde detayların açıklanacağını bildirdi. Bakan Koca açıklamasının devamında, kısıtlamalar ile ilgili iller bazında esneme olabileceğini ve mart ayından itibaren bu konunun gündeme geleceğini duyurdu.