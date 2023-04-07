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İBB bıraktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı! İstanbul metrosuna kavuşuyor: Seyahat süresi 20 dakika olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralarak kısa sürede tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı vatandaşların hizmetine açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 07.04.2023 14:18Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 15:38