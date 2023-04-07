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Haberler Galeri İBB bıraktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı! İstanbul metrosuna kavuşuyor: Seyahat süresi 20 dakika olacak

İBB bıraktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı! İstanbul metrosuna kavuşuyor: Seyahat süresi 20 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralarak kısa sürede tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı vatandaşların hizmetine açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 15:38
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İBB bıraktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı! İstanbul metrosuna kavuşuyor: Seyahat süresi 20 dakika olacak

Bakanlıkça yapımı sürdürülen 177,3 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hatlarından birisinin inşaası daha sona erdi. Bu cumartesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile Kayaşehir Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika olacak.

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İBB bıraktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı! İstanbul metrosuna kavuşuyor: Seyahat süresi 20 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir TV programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgenin Yunanistan ve 3 tane Hollanda büyüklüğünde olduğunu belirtti.

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İBB bıraktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı! İstanbul metrosuna kavuşuyor: Seyahat süresi 20 dakika olacak

Deprem bölgesi sorumluluk ağında bulunan yol uzunluğunun 10 bin kilometre olduğunu, bunun sadece yüzde 2'sinin depremden etkilendiğini kaydeden Karaismailoğlu, yolların çoğunun 20 yıl öncesinde yapılan eski yapılar olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan bütün yapıların olabilecek depremlerin getirdiği yükü kaldırabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

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İBB bıraktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı! İstanbul metrosuna kavuşuyor: Seyahat süresi 20 dakika olacak

Hatay Havalimanı'nın yardım uçuşlarına açık olduğunu aktaran Karaismailoğlu, gelecek aydan sonra kalıcı projeyi yapacaklarını söyledi.

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İBB bıraktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı! İstanbul metrosuna kavuşuyor: Seyahat süresi 20 dakika olacak

Bakan Karaismailoğlu, deprem sürecinde yaşanan gelişmeler sonrasında mobil operatörlere uyarıları yaptıklarını ve gerekli cezaları verdiklerini ifade ederek, operatörlerin savunmalarını yaptığını, şirketlerin daha dirençli kalıcı iletişim üretmek zorunda olduklarını dile getirdi.