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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı: Günde 10 bin test yapılıyor! Umut veren sözler İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı: Günde 10 bin test yapılıyor! Umut veren sözler
Günde yaklaşık 100 bin koronavirüs testinin yapıldığı İstanbul'daki laboratuvarlardan en büyüğü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarı. Burada günde 10 bine yakın test sonucu çıkıyor. Laboratuvardaki çalışmalar görüntülendi. Hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Direktörü Uz. Dr. Cemal Kazezoğlu,
"İlimiz şu anda turuncu kapasitede. Biz daha çok test yaptığımız için daha çok vaka yakalıyoruz o nedenle turuncudayız şu anda."dedi. Dr. Kazezoğlu, " Eğer bu yeni normal döneminde bu kısıtlı sosyalleşmeye hep birlikte ilan edilmiş kurallara uyarak sahip çıkarsak, buna özen gösterirsek turuncu sarıya, sarı maviye dönebilir" diye konuştu. Giriş Tarihi: 09.03.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 11:39
İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı: Günde 10 bine test yapılıyor! Umut veren sözler
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün İstanbul'da bu alanda hizmet veren 14 laboratuvarı var. Ayrıca ill sağlık müdürlüğünün yetkilendirdiği 63 özel laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarların günlük toplam test sayısı yaklaşık 100 bine kadar çıkıyor.
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İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı: Günde 10 bine test yapılıyor! Umut veren sözler
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvar cihaz kapasitesi ve çalışan açısından en büyüğü. Hastanenin laboratuvarında uzmanlar ve personelden oluşan 40 kişilik ekip çalışıyor. Laboratuvarda gelen numuneleri önce numaralandırıyor, pencere bölümlü odalarından kayıt ediliyor, sonrasında izolasyon yapılan numuneler, PCR cihazları ile sonuçlandırılıyor.
İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı: Günde 10 bine test yapılıyor! Umut veren sözler
Numunelerin sonuçları bilgisayar ekranında da tek tek inceleniyor. Uzman ekip tarafından yapılan çalışmaların ardından sonuçlar 4 ila 8 saat arasında hastalara Sağlık Bakanlığı'na ait olan e-nabız üzerinden dijital ortamda ulaştırılıyor.
İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı: Günde 10 bine test yapılıyor! Umut veren sözler
MUTASYON TESTLERİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs test laboratuvarında mutasyon araştırmaları ve testleri de yapılıyor. Pozitif çıkan numunelerde, Güney Afrika, İngiltere, Brezilya gibi tanımlanmış mutasyonlara bakılıyor.
İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı: Günde 10 bine test yapılıyor! Umut veren sözler
Ayrıca mutasyondan şüphe edilip ancak taramayla görülemeyen şüpheli örnekleri de Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ndeki laboratuvara gönderiliyor.