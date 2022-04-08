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Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler
3 aylık Nisa Mihriban bebeği sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.'nin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı. Ailesi sırra kadem bastı, komşuları ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:23Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:23