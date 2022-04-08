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Haberler Galeri Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler

Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler

3 aylık Nisa Mihriban bebeği sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.'nin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı. Ailesi sırra kadem bastı, komşuları ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:23
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Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler

Vicdanların sarsan olay, 29 Mart'ta İstanbul Pendik'te yaşandı… Ebru S. (21) isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı. Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti.

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Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler

BÜŞRA DURMAZ NİSA BEBEĞE SÜTANNELİK YAPMIŞTI

Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi.

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Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler

NİSA BEBEK TEDAVİ GÖRÜYOR...

Durmaz, bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

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Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti.

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Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler

Bunun ardından anne Ebru S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.