Nisa Mihriban bebeğin vicdansız annesiyle ilgili flaş gelişme! Komşulardan şaşırtan sözler

BÜŞRA DURMAZ NİSA BEBEĞE SÜTANNELİK YAPMIŞTI

Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi.