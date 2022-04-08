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Mavi Vatan'a Türk damgası: SİHA'lar da yer alacak! Dosta güven düşmana korku salacak

Mavi Vatan 2022 tatbikatı için geri sayım başladı. Donanmanın Türk sularında fırtına kopartacağı tatbikata kara, deniz ve hava unsurları katılacak. SİHA'ların katılacağı tatbikatta, 22 savaş gemisi 11 Nisan'da bağlı oldukları limanlardan demir alacak. Peki Mavi Vatan nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:02
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Mavi Vatan’a Türk damgası: SİHA’lar da yer alacak! Dosta güven düşmana korku salacak

Türk donanması Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku salacak. Bu yıl Karadeniz'de gerçekleştirilecek tatbikata SİHA'lar da katılacak.

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Mavi Vatan’a Türk damgası: SİHA’lar da yer alacak! Dosta güven düşmana korku salacak

MAVİ VATAN'A TÜRK DAMGASI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 yılı tatbikatı için hazırlıklarını tamamladı. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen tatbikat bu yıl Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de gerçekleştirilecek.

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Mavi Vatan’a Türk damgası: SİHA’lar da yer alacak! Dosta güven düşmana korku salacak

SİHA'LAR DA YER ALACAK

Tatbikata 22 savaş gemisi, havada yakıt ikmali, istihbarat uçakları, helikopterler, SİHA'lar, SAS ve SAT komandoları ile kimyasal, biyolojik ve nükleer timi de katılacak.

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Mavi Vatan’a Türk damgası: SİHA’lar da yer alacak! Dosta güven düşmana korku salacak

Tatbikatta çeşitli jenerik senaryolar canlandırılacak. Türk donanması kabiliyetlerini sergileyecek.

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Mavi Vatan’a Türk damgası: SİHA’lar da yer alacak! Dosta güven düşmana korku salacak

Belirlenen hedeflere yönelik Türk gemileri taarruz gerçekleştirecek.