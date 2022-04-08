08 Nisan 2022, Cuma
Mavi Vatan'a Türk damgası: SİHA'lar da yer alacak! Dosta güven düşmana korku salacak
Mavi Vatan 2022 tatbikatı için geri sayım başladı. Donanmanın Türk sularında fırtına kopartacağı tatbikata kara, deniz ve hava unsurları katılacak. SİHA'ların katılacağı tatbikatta, 22 savaş gemisi 11 Nisan'da bağlı oldukları limanlardan demir alacak. Peki Mavi Vatan nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:02
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10