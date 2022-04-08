Mavi Vatan’a Türk damgası: SİHA’lar da yer alacak! Dosta güven düşmana korku salacak

MAVİ VATAN'A TÜRK DAMGASI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 yılı tatbikatı için hazırlıklarını tamamladı. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen tatbikat bu yıl Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de gerçekleştirilecek.