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Dalaman’daki orman vurgununda detaylar ortaya çıktı! 25 kişi gözaltına alınmıştı

Muğla'da, 29 Mart'ta Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonun arkasından vurgun çıktı. Şüphelilerin, 10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören 1380 hektar alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdiği belirlendi. Kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan 4 bin çam ağacının ise satılıp, parasının paylaşıldığı ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 13:03
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Dalaman’daki orman vurgununda detaylar ortaya çıktı! 25 kişi gözaltına alınmıştı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişiyi gözaltına alındı.

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Dalaman’daki orman vurgununda detaylar ortaya çıktı! 25 kişi gözaltına alınmıştı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu.

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Dalaman’daki orman vurgununda detaylar ortaya çıktı! 25 kişi gözaltına alınmıştı

20 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi.

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Dalaman’daki orman vurgununda detaylar ortaya çıktı! 25 kişi gözaltına alınmıştı

Şüphelilerin ayrı araçlarla getirildiği adliye bahçesinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Klasörler dolusu evrak, jandarma personelince adliyeye taşındı.

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Dalaman’daki orman vurgununda detaylar ortaya çıktı! 25 kişi gözaltına alınmıştı

Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.