27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce polis adayı POMEM mülakat sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Adaylar pa.edu.tr adresinden sorgulamasını sürdürürken posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İşte, 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?