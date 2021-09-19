19 Eylül 2021, Pazar
27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 bin polis alımının yapılacağı POMEM mülakatları için gelecek açıklamalar bekleniyor. Binlerce adayy POMEM mülakat sonuçları için geri sayımını sürdürüyor. Gözler EGM'ye bağlı Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 19.09.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 19:27
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