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Haberler Galeri 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 bin polis alımının yapılacağı POMEM mülakatları için gelecek açıklamalar bekleniyor. Binlerce adayy POMEM mülakat sonuçları için geri sayımını sürdürüyor. Gözler EGM'ye bağlı Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 19:27
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27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce polis adayı POMEM mülakat sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Adaylar pa.edu.tr adresinden sorgulamasını sürdürürken posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İşte, 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

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27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.