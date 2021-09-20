HaberlerGaleriYKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi
YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi
YKS ek tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2'nci tercih olarak bilinen YKS ek tercih sürecinde 150 puan ve üstü alan öğrenciler tercih bildirimi yapabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ek tercih sürecine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu...