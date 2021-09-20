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Haberler Galeri YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi

YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi

YKS ek tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2'nci tercih olarak bilinen YKS ek tercih sürecinde 150 puan ve üstü alan öğrenciler tercih bildirimi yapabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ek tercih sürecine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 10:37
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YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi

YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından ikinci tercih olarak bilinen ek tercihler başladı. 150 puan ve üstü alanların yapabileceği YKS 2. tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

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YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

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YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den