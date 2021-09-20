YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi

YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından ikinci tercih olarak bilinen ek tercihler başladı. 150 puan ve üstü alanların yapabileceği YKS 2. tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu...