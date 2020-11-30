Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kabineden çıkacak kararlar merak ediliyor. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı yönündeki kararların açıklanması bekleniyor. Tüm Türkiye'nin gözünü diktiği toplantının ne zaman başlayacağı ve biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?