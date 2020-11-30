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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıdan çıkacak kararlar ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. 2 hafta önce uygulanmaya başlanan yeni tedbirlerin değerlendirmesi masaya yatırılacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Vatandaşlar Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 15:54
Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kabineden çıkacak kararlar merak ediliyor. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı yönündeki kararların açıklanması bekleniyor. Tüm Türkiye'nin gözünü diktiği toplantının ne zaman başlayacağı ve biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve ülkemizde salgının seyrine ilişkin yeni kararların verildiği kabine toplantısı başladı. Son olarak hafta sonu belirlenen saatler aralığında sokağa çıkma yasağı kararı verilmiş ancak yapılan gözlemler sonucunda bu kararın vaka sayısında bir azalmaya etkisi olmadığı görülmüştü…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN "YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ" DEDİ BİLİM KURULU HAREKETE GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'TaMaM' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.
HAFTA İÇİNE SOKAK KISITLAMASI GELİYOR, HAFTA SONU DA TÜM GÜN YASAK OLABİLİR
Bilim Kurulu'nun son dakika gündemiyle masaya yatıracağı yeni koronavirüs tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.