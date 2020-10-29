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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Nefesler tutuldu! 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son dakika açıklaması Nefesler tutuldu! 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son dakika açıklaması
KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim programlarının ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar için gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 16:54
KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı 25 Ekim'de tamamlandı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar sınavdan kazandıkları puanları merak ediyor. Bu sebeple internet üzerinde sonuçların açıklanacağı tarih sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 18 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test içinyapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içindeGenel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilentestlerin her birinden standart puanı olması gerekir.