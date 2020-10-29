MEB son dakika: Okullar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi?

Son dakika... Okullar kapanır mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarda online eğitime geçilmiş, kontrollü normal hayata geçiş ile kademeli olarak yüz yüze eğitim başlamıştı. 2 Kasım'da ortaokul ve liselerde bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı duyurulmuştu. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, okullar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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