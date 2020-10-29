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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi? MEB son dakika: Okullar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi? Son dakika... Okullar kapanır mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarda online eğitime geçilmiş, kontrollü normal hayata geçiş ile kademeli olarak yüz yüze eğitim başlamıştı. 2 Kasım'da ortaokul ve liselerde bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı duyurulmuştu. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, okullar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 16:30
Okullar kapanacak mı? Konu ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye'de etkili olan koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle okulların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitim sistemine geçilen okullarda nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Peki, okullar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim iptal mi? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR KAPANIR MI?
Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2 KASIM'DA HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.
HAFTADA 2 GÜN
Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.