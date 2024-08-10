10 Ağustos 2024, Cumartesi
Instagram ile yapılan anlaşmanın şartları belli oldu! İçerik kaldırma, terörle mücadele... | İşte yapılan anlaşmanın detayları
Sosyal medya platformu Instagram yapılan görüşmelerin ardından yeniden erişime açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile META yetkilileriyle yapılan anlaşmanın detaylarını açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız." ifadesini kullandı. Türkiye'nin şartları neler? İşte yapılan anlaşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:17