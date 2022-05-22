Başkan Erdoğan Gençlik Şöleni'ndeki muhteşem destek için gençlere ve Adana'ya teşekkür etti! Bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki Gençlik Şöleni'nde 81 ilden gelen on binlerce gençle buluştu. Tarihi destekle karşılaşan Başkan Erdoğan, şölen sonrası sosyal medya hesaplarından gençlere ve Adana'ya teşekkür etti. Paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin tezahür ettiği bu tablo karşısında bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok..." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 22.05.2022 00:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 00:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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