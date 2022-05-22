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Başkan Erdoğan Gençlik Şöleni'ndeki muhteşem destek için gençlere ve Adana'ya teşekkür etti! Bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki Gençlik Şöleni'nde 81 ilden gelen on binlerce gençle buluştu. Tarihi destekle karşılaşan Başkan Erdoğan, şölen sonrası sosyal medya hesaplarından gençlere ve Adana'ya teşekkür etti. Paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin tezahür ettiği bu tablo karşısında bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok..." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 22.05.2022 00:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 00:53
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Başkan Erdoğan Gençlik Şöleni’ndeki muhteşem destek için gençlere ve Adana’ya teşekkür etti! Bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok

Başkan Erdoğan, 81 ilden gelen gençlerle Adana'daki Gençlik Şöleni'nde buluştu. Tarihi şölende gençlere hitap Başkan Erdoğan, ardından gösterileri izledi. Şölenin son bulmasıyla Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından gençlere ve Adana'ya teşekkür etti.

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Başkan Erdoğan Gençlik Şöleni’ndeki muhteşem destek için gençlere ve Adana’ya teşekkür etti! Bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok

Başkan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı şu paylaşımlarda bulundu;

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Başkan Erdoğan Gençlik Şöleni’ndeki muhteşem destek için gençlere ve Adana’ya teşekkür etti! Bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok

"Teşekkürler Gençler! Teşekkürler Adana!"

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Başkan Erdoğan Gençlik Şöleni’ndeki muhteşem destek için gençlere ve Adana’ya teşekkür etti! Bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok

Başkan Erdoğan bir sonraki paylaşımda ise "Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin tezahür ettiği bu tablo karşısında bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok…" ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan Gençlik Şöleni’ndeki muhteşem destek için gençlere ve Adana’ya teşekkür etti! Bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok

İşte Adana'daki Gençlik Şöleni'nden unutulmaz kareler...