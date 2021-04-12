MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar

MSÜ personel alımı ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi'nde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, belirlenen boş kadrolara toplam 200 personel alımı yapılacak. Başvuru tarihi, şartlar ve sınav aşaması ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ personel alımı son gün ne zaman? Sınav ne zaman yapılacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...