HaberlerGaleriMSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar
MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar
MSÜ personel alımında süreç devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, belirlenen boş kadrolara toplam 200 personel alımı yapılacak. 1 Nisan'da başvuruların başlamasının ardından gözler sınav aşamasına çevrildi. Henüz başvuru yapamayan adaylar ise başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Peki, MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 13:33Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 13:33