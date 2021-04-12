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Haberler Galeri MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar

MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar

MSÜ personel alımında süreç devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, belirlenen boş kadrolara toplam 200 personel alımı yapılacak. 1 Nisan'da başvuruların başlamasının ardından gözler sınav aşamasına çevrildi. Henüz başvuru yapamayan adaylar ise başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Peki, MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 13:33
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MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar

MSÜ personel alımı ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi'nde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, belirlenen boş kadrolara toplam 200 personel alımı yapılacak. Başvuru tarihi, şartlar ve sınav aşaması ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ personel alımı son gün ne zaman? Sınav ne zaman yapılacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar

BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Nisan'da başlayan başvurular 21 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.

Adaylar, e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecek. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecek.

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MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

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MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar

SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tradresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacak.

Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacak.

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MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar

SINAV NASIL OLACAK?

Başvuru kılavuzunda bulunan şartlarıtaşıyantüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak olup sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 (on) katına kadaraday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlüsınava çağrılacaktır.