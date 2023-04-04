F-35’i geride bırakacak! Milli Muharip için tarih verildi! İşte sadece 4 ülkenin sahip olduğu müthiş teknoloji

"DÜNYADA SADECE 4 ÜLKEDE VAR"

Milli Muharip Uçağımız malum, çok söylenen bilinen beşinci nesil bir savaş uçağı. Beşinci nesil savaş uçağı yapan dünyada sadece dört ülke var. Biz de beşinci oluyoruz. Çok iddialı bunu yapan dört ülke var biz de beşinci oluyoruz derken, üç ülke mesala yıllardır yüzlerce uçak yapmış ülke. Diğeri Kore bu işe soyunmuştu, belirli bir aşamaya geldiler fakat bizim tarihçemize baktığınızda böyle bir iddialı projeye girmek büyük bir iş. Tabi kamuoyu beklentileri de bizim uçağımız ile ilgili gelişmeler oldukça arttı.