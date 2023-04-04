04 Nisan 2023, Salı
F-35'i geride bırakacak! Milli Muharip için tarih verildi! İşte sadece 4 ülkenin sahip olduğu müthiş teknoloji
KIZILELMA ile birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'nin en kıymetli 2 meyvesinden birisi olacak Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran açıklamalar Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi. İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak malum, çok söylenen bilinen 5. nesil bir savaş uçağı. 5. nesil savaş uçağı yapan dünyada sadece dört ülke var. Biz de beşinci oluyoruz" diye konuştu. Demir Milli Muharip Uçak'ın birçok hususta F-35'ten daha iyi olabileceğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 16:02
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