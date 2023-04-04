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F-35'i geride bırakacak! Milli Muharip için tarih verildi! İşte sadece 4 ülkenin sahip olduğu müthiş teknoloji

KIZILELMA ile birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'nin en kıymetli 2 meyvesinden birisi olacak Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran açıklamalar Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi. İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak malum, çok söylenen bilinen 5. nesil bir savaş uçağı. 5. nesil savaş uçağı yapan dünyada sadece dört ülke var. Biz de beşinci oluyoruz" diye konuştu. Demir Milli Muharip Uçak'ın birçok hususta F-35'ten daha iyi olabileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 16:02
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F-35’i geride bırakacak! Milli Muharip için tarih verildi! İşte sadece 4 ülkenin sahip olduğu müthiş teknoloji
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın özellikleri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Demir, MMU için ilk uçuşun önümüzdeki yıl olarak planlandığını belirterek bu teknolojiyi üretebilen yalnızda 4 ülke olduğunu ifade etti. Demir, ABD'nin yeni nesil F-35 savaş uçağından birçok konuda üstün olacağını açıkladı.
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F-35’i geride bırakacak! Milli Muharip için tarih verildi! İşte sadece 4 ülkenin sahip olduğu müthiş teknoloji
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayiisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Demir'in Milli Muharip Uçak ile ilgili açıklamaları dikkat çekti:
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F-35’i geride bırakacak! Milli Muharip için tarih verildi! İşte sadece 4 ülkenin sahip olduğu müthiş teknoloji

"DÜNYADA SADECE 4 ÜLKEDE VAR"
Milli Muharip Uçağımız malum, çok söylenen bilinen beşinci nesil bir savaş uçağı. Beşinci nesil savaş uçağı yapan dünyada sadece dört ülke var. Biz de beşinci oluyoruz. Çok iddialı bunu yapan dört ülke var biz de beşinci oluyoruz derken, üç ülke mesala yıllardır yüzlerce uçak yapmış ülke. Diğeri Kore bu işe soyunmuştu, belirli bir aşamaya geldiler fakat bizim tarihçemize baktığınızda böyle bir iddialı projeye girmek büyük bir iş. Tabi kamuoyu beklentileri de bizim uçağımız ile ilgili gelişmeler oldukça arttı.

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F-35’i geride bırakacak! Milli Muharip için tarih verildi! İşte sadece 4 ülkenin sahip olduğu müthiş teknoloji

"MİLLİ MUHARİP UÇAK DAHA BİRÇOK ADIMDAN GEÇECEK"

Sadece Milli Muharip Uçak projesi yürütülmüyor paralelde bir kaç projemiz daha var. Fakat böyle iddialı bir projeye kolları sıvayıp, belirli sürede mesafe alıp prototipimizi hangardan çıkarma aşamasına getirmek de büyük başarı. Onun için burada TUSAŞ ailesi için ve alt yüklenicilerle beraber emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha bu merdivenin ilk basamağı. Uçağımızın geçeceği daha çok adımlar var. Onlar da inşallah ete kemiğe büründükçe adımlarını atacağız.

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F-35’i geride bırakacak! Milli Muharip için tarih verildi! İşte sadece 4 ülkenin sahip olduğu müthiş teknoloji

Bu aşama çok önemli çünkü uçağınız artık ete kemiğe bürünüyor, ayakları üzerinde tüm sistemleri içine takılı durumda. Sistem kontrollerinin yapılacağı hale gelmiş. Çünkü uçağın gövdesini, motorunu görüyorsunuz fakat içinde çok sayıda sistem var. Tüm bunların içine konduğunun, entegre edildiğinin fiziken imal edilip birleştirilip uçağın ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Genelde de dünyada uçak üretimindeki aşamalara baktığınızda her uçak için kayda geçecek önemli bir adımdır.