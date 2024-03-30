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Haberler Galeri İşte güçlü Türkiye'nin yeni sağlık üssü! Dünyada 'ilk' olma özelliği taşıyor!

İşte güçlü Türkiye'nin yeni sağlık üssü! Dünyada 'ilk' olma özelliği taşıyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında sağlıkta dev bir adım attı ve güçlü Türkiye'nin en büyük kapasiteli sağlık tesisinin inşasını geçen ekimde İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde başlattı. 637 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Genel Hastane, 97 bin metrekare alana inşa edilecek olan Fizik Tedavi Hastanesi, 29 bin metre kare alana inşa edilecek olan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Cerrahisi Hastanesi ve Kadın- Çocuk Hastanesi olmak üzere toplam 6 hastaneden oluşacak.

Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 07:34
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İşte güçlü Türkiye’nin yeni sağlık üssü! Dünyada ’ilk’ olma özelliği taşıyor!

Sancaktepe'de 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın da yer aldığı askeri arazi üzerine pandemi döneminde bin 8 yatak kapasiteli Feriha Öz Acil Durum Hastanesi inşa edilmişti. Şimdi ise bu hastanenin hemen yanına Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 1.5 milyon metrekare üzerine 4 bin 100 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanesi inşa ediliyor.

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İşte güçlü Türkiye’nin yeni sağlık üssü! Dünyada ’ilk’ olma özelliği taşıyor!

Ekim ayında başlayan inşaat çalışmaları hızla devam ederken projenin tamamlanmasıyla Feriha Öz ve Sancaktepe Şehir Hastanesi birleşecek ve bu kompleks 5 bin 108 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesi ve sağlık kampüsü olarak hizmete açılacak.

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İşte güçlü Türkiye’nin yeni sağlık üssü! Dünyada ’ilk’ olma özelliği taşıyor!

6 HASTANEDEN OLUŞACAK DEV BİR KOMPLEKS

Şehit Binbaşı Bülent Bulut Kışlası olarak kullanılan alanda hummalı şekilde inşaat çalışmaları sürüyor. SABAH da inşaatın son aşamasını görüntüledi.

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İşte güçlü Türkiye’nin yeni sağlık üssü! Dünyada ’ilk’ olma özelliği taşıyor!

Sancaktepe Şehir Hastanesi; 637 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Genel Hastane, 97 bin metrekare alana inşa edilecek olan Fizik Tedavi Hastanesi, 29 bin metre kare alana inşa edilecek olan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Cerrahisi Hastanesi ve Kadın- Çocuk Hastanesi olmak üzere toplam 6 hastaneden oluşacak.

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İşte güçlü Türkiye’nin yeni sağlık üssü! Dünyada ’ilk’ olma özelliği taşıyor!

DÜNYADA BİR İLK: BAHAR PROJESİ

Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni diğer şehir hastanelerinden farklı kılan bir özelliği de dünyada bir ilk olan Bahar Projesi oldu.