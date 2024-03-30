İşte güçlü Türkiye'nin yeni sağlık üssü! Dünyada 'ilk' olma özelliği taşıyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında sağlıkta dev bir adım attı ve güçlü Türkiye'nin en büyük kapasiteli sağlık tesisinin inşasını geçen ekimde İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde başlattı. 637 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Genel Hastane, 97 bin metrekare alana inşa edilecek olan Fizik Tedavi Hastanesi, 29 bin metre kare alana inşa edilecek olan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Cerrahisi Hastanesi ve Kadın- Çocuk Hastanesi olmak üzere toplam 6 hastaneden oluşacak.

Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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