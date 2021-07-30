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NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı

Son dakika haberine göre: Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarına müdahaleler tüm hızıyla devam ediyor. Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Marmaris, Muğla ve Kayseri'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onlarca noktada devam eden yangınlar, NASA uydularına da yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 12:27
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NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Manavgat'ta başlayan yangınlar, Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri başta olmak üzere özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde devam ederken, durumun ciddiyeti, uydu görüntülerine de yansıdı.

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NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı

NASA uyduları tarafından kaydedilen görüntülerde, Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden yangınlar gözlendi.

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NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı

NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi'nin uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebildiği sistemde, Türkiye sınırları içindeki kırmızı nokta yoğunluğu dikkat çekti

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NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı

Uydu fotoğraflarında, Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor.

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NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı

NASA'nın yangın haritası, durumun vahametini de gözler önüne seriyor.