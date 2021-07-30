NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı

Son dakika haberine göre: Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarına müdahaleler tüm hızıyla devam ediyor. Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Marmaris, Muğla ve Kayseri'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onlarca noktada devam eden yangınlar, NASA uydularına da yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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