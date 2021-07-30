30 Temmuz 2021, Cuma
ANA SAYFA
mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi
Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı. 2021 yılına ilişkin il dışı atamalar için takvim belli oldu. İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı iller arası atama bekleyen öğretmenler, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, mebbis.meb.gov.tr ile il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:28
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12