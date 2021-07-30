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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi

Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı. 2021 yılına ilişkin il dışı atamalar için takvim belli oldu. İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı iller arası atama bekleyen öğretmenler, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, mebbis.meb.gov.tr ile il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi nasıl olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:28
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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi

İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin il dışı yer değiştirme başvuruları alınmaya başladı. Başka bir ile atama yapmak isteyen öğretmenler heyecan içinde başvurularını gerçekleştiriyor. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mebbis.meb.gov.tr ile il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler başvurularını, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi

ADAYLAR DİKKAT!

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi

40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,