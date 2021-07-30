MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...

LGS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil işlemleri alınıyor. Bu dönemde tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...