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Haberler Galeri MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...

MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...

LGS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil işlemleri alınıyor. Bu dönemde tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 12:14
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MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...

LGS 2. tercih sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları erişime açıldu. Bu gelişmelerin ardından 2. ek tercih olarak da bilinen yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin detayları merak ediliyor. LGS sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ela aldık. Peki, LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Temmuz'da başlayan LGS 2.tercih dönemi 30 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; birinci tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

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MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 2. tercihleri sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

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MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

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MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.