Camiye gelen bazı kişilerin araçlarını dar sokağa park etmesi nedeniyle yol kapandı.

PARK TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

İşe gitmek üzere evinden çıkan bir mahalleli, aracının önünün kapanmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine mahalleli ile cemaatten bir kişi arasında tartışma çıktı.