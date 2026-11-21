Bu kadarına da pes! Boğazını sıktı tehditler savurdu: "Bu camiye gelme, vururum"
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii çevresinde park nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Dar sokağa park edilen araç yüzünden işe gitmekte zorlanan mahalleli ile cemaatten bir kişi arasında kavga çıktı. Mahallelinin diğer kişinin boğazını sıkarak "Haftaya bu camiye gelme, vururum" diye tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.
"Pes" dedirten olay, sabahın erken saatlerinde Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camii çevresinde meydana geldi.
Camiye gelen bazı kişilerin araçlarını dar sokağa park etmesi nedeniyle yol kapandı.
PARK TARTIŞMASI BÜYÜDÜ
İşe gitmek üzere evinden çıkan bir mahalleli, aracının önünün kapanmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine mahalleli ile cemaatten bir kişi arasında tartışma çıktı.
BOĞAZINI SIKIP TEHDİT ETTİ: BU CAMİYE GELME, VURURUM
Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleli, diğer kişinin boğazını sıkarak, "Haftaya bu camiye gelme, vururum" ifadelerini kullandı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Çevredekilerin araya girmesiyle olay kısa sürede sona erdi.
Yaşanan tartışma, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.